POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots) - Am Sonntag, um 18:55 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier erklärte ein 67-jähriger Mann aus Rietberg, dass ihm sein Koffer gegen 18:30 Uhr entwendet wurde. Währenddessen meldete sich ein Zeuge der auf zwei Männer hinwies, die sich in der Nähe aufhielten. Die Beiden seien auch um die Koffer seiner Reisegruppe herumgeschlichen. Als die jungen Männer von den Polizisten angesprochen wurden, flüchteten sie sofort. Einer, ein 18-jähriger Algerier der in Lippstadt lebt, wurde schnell eingeholt und vorläufig festgenommen. Der zweite Mann war etwas schneller unterwegs. Ein 18-jähriger Zeuge aus Völklingen versperrte ihm jedoch den Weg, sodass der Polizist den Mann festnehmen konnte. Es handelte sich um einen 21-jährigen Algerier, der bereits mit mehreren Aliaspersonalien bei der Polizei bekannt war. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des LKA vor. Als die Polizisten zum Streifenwagen zurückkehrten, war der Zeuge, der den Hinweis zu den mutmaßlichen Tätern gegeben hatte leider nicht mehr vor Ort. Er wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Der entwendete Koffer konnte nicht aufgefunden werden. Der 18-Jährige stand deutlich unter Drogeneinfluss. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei dem 21-jährigen Mann konnten die Polizisten Pfefferspray finden. Dies sei zur Abwehr gegen Hunde gedacht erklärte der Mann. (lü)

