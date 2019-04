Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Karlsruhe (ots)

Ein 29-jähriger Motorrad-Fahrer ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Saab-Fahrer wollte gegen 12 Uhr wollte von der Tankstellenzufahrt in die Killisfeldstraße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden Zweiradlenker. Trotz dessen Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß. Der 29-Jährige stürzte und musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

