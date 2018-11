POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Zuvor bei einem Einbruch entwendeter Pkw fuhr gegen eine Hauswand (Foto) - Polizei dankt dem helfenden Zeugen

Verunfalltes Fahrzeug - Aufnahme Schaden Bild-Infos Download

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Am Freitagmorgen, 23.11.2018, erhielt die Polizei gegen kurz nach acht Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Zetel.

Dort fuhr ein Pkw gegen eine Hauswand (Foto) und der Fahrzeugführer war zunächst zu Fuß geflüchtet.

"Ein vor Ort anwesender Zeuge konnte die flüchtende Person festhalten und uns durch seinen Einsatz helfen" so das Lob von Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und ergänzt, dass es sich bei der festgehaltenen Person um einen 13-jährigen Jungen handelte, der das verunfallte Fahrzeug offenbar geführt hat.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass das verunfallte Fahrzeug kurz zuvor bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Rahlinger Straße in Varel entwendet wurde.

Sowohl an dem Fahrzeug, als auch an der Hauswand entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe, der Junge blieb unverletzt, die Ermittlungen dauern an.

