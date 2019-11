Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW und einer leichtverletzten Person

Hamminkeln (ots)

Am Samstag, 09.11.19 gegen 14:35 Uhr kam es in Hamminkeln auf der Isselburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem PKW und einem Anhänger die Isselburger Straße ( B473 ) aus Bocholt kommend in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe einer Bäckerei geriet er aus bisher unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort rammte der Anhänger einen entgegenkommenden PKW, welcher von der Fahrbahn in einen Grünstreifen geschleudert wurde. Weiterhin schleuderte der PKW des 67-Jährigen frontal in ein zweites entgegenkommendes Fahrzeug. Dabei wurde der 67-Jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Es enstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

