Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Weg führt in die Justizvollzugsanstalt - Nichts gelernt

Saarbrücken (ots)

Ein 34-jähriger Deutscher wurde gestern am 24.10.19, in den frühen Morgenstunden, von der Bundespolizei in Burbach polizeilich überprüft. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei der Durchsuchung der Person wurde neben 7,5g Amphetamin auch ein Butterflymesser aufgefunden, das trotz bestehendem Waffenbesitzverbot mitgeführt wurde. Die erforderlichen Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden eingeleitet. Den haftbefreienden Betrag in Höhe von rund 1600 EUR konnte der 34-Jährige nicht entrichten. Deshalb verbringt er die nächsten 50 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler, und muss sich den weiteren Strafverfahren stellen.

