Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Einmal vorbildlich, einmal klickten die Handschel-len

Saarbrücken (ots)

Vorbildlich zeigte sich eine 22-jährige Französin; als sie auf der Dienststelle der Bundespolizei erschien um dort ihren Führerschein freiwillig, aufgrund eines bestehenden nationalen Fahrverbotes für die Bundesrepublik Deutschland,abgab. Weniger vorbildlich zeigte sich dagegen ein 25-jähriger Franzose,der als Mitfahrer eines Kleintransporters von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken suchte die Person mit Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Den haftbefreienden Betrag in Höhe von rund 2400EUR konnte er nicht entrichten und muss nun die nächsten 40 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler verbringen. Weiter wollte die Staatsanwaltschaft den Führerschein einziehen. Hierzu kam es nicht, da der Führerschein des jungen Mannes bereits in Frankreich eingezogen wurde.

