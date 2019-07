Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Bietigheim (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend, wie ein Mercedes-Fahrer in der Rastatter Straße offensichtlich nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Der Mann soll während der Fahrt mit seinem Auto gegen den Bordstein gestoßen sein, wobei das rechte Vorderrad beschädigt worden sein soll. Als eine Streife den Unfallort erreichte, war der mutmaßliche Verursacher bereits verschwunden. Ein Fremdschaden dürfte nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden sein. Beim Aufsuchen seiner Wohnadresse wurde der Wagen mit bereits ausgetauschtem Vorderreifen in der Garage gesichtet. Der mutmaßliche Fahrer hatte knapp ein Promille intus, was die Erhebung einer Blutprobe zur Folge hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. /gü

