Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Metalldiebe klettern über Zaun

Kerken (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 23:00, und Mittwoch (31. Juli 2019), 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Lagerhof eines Betriebs an der Dorfstraße, indem sie über ein Metalltor kletterten. Zur genauen Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden, wahrscheinlich wurde Metall entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

