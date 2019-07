Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

63-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (31. Juli 2019) gegen 10.00 Uhr war eine 51-jährige Frau aus Emmerich in einem PKW der Marke Honda aus Richtung Speelberger Straße auf der Hegiusstraße unterwegs. Sie hielt an einer Engstelle, einem Baum mit Bordsteinumrandung, an und ließ zwei entgegenkommende Fahrzeuge passieren. Als die 51-Jährige anfuhr, überholte sie ein 63-jähriger Mann aus Emmerich mit einem Motorrad der Marke Aprilia. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich und der 63-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. (ME)

