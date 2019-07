Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Rohbau

Mehrere Werkzeuge entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16:10 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Rohbau in der Flutstraße. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie verschiedene Türen auf oder rissen sie heraus. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, unter anderem vier Akkuschrauber, einen Seitenschneider und eine Akku-Flex. Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Maschinen ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug mit dem Diebesgut beladen wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

