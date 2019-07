Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Brand einer Scheune

Drei Kühe verendet

Issum-Sevelen (ots)

Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Mittwoch (31. Juli 2019) gegen 11:15 Uhr eine Scheune auf einem Hof am Oermter Kirchweg in Brand geraten. Das Gebäude stürzte während der Löscharbeiten der Feuerwehr in sich zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer verendeten drei Kühe, die sich in der Scheune befanden. Zudem entstand ein Schaden an einem Wohnmobil, das auf dem Hof in der Nähe zum Brand stand. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde durch die Flammen teils in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (CS)

