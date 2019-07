Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagmittag, 09.07.2019, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Nienburger mit seinem VW den Berliner Ring, um in den Nordertorstriftweg abzubiegen. In Höhe der dortigen Bedarfs-Lichtzeichenanlage überquerte plötzlich eine Fahrradfahrerin die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung konnte der Nienburger einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 18- jährige Frau aus Wolfenbüttel kam zu Fall, wurde jedoch nach eigenen Angaben nicht verletzt. Die dortige Lichtzeichenanlage wird durch Knopfdruck bei Bedarf aktiviert. Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Fahrradfahrerin dieses versäumt. Im Rahmen der Anhörungen vor Ort wurde der Verdacht geäußert, die Radfahrerin habe während der Fahrt möglicherweise ein Mobiltelefon benutzt. "Ohne direkt darauf einzugehen, raten wir von der Handynutzung beim Fahrradfahren dringend ab," sagt Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Neben der extrem hohen Ablenkungsgefahr droht dem Radfahrer ein Bußgeld in Höhe von 55 EUR".

