POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.09.2019 - 29.09.2019 ++

Stadt und Landkreis Lüneburg

-Rullstorf --Wohnungseinbruch--

Zwischen 08.00 Uhr und 13:15 Uhr am 27.09.2019 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Sauerbach ein. Die Täter öffneten hierzu gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

-Lüneburg --Trunkenheitsfahrt-

Einen 30-jährigen Fahrzeugführer eines Audi stoppte die Polizei in der Samstagnacht in der Bockelmannstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gegen 00:50 Uhr einen Alkoholwert von 1,47 Promille fest. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

-Lüneburg --Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit- Am Samstagabend beobachtete ein Zeuge einen Unfall in der Schützenstraße. Der Unfallverursacher stieß hierbei mit seinem Pkw gegen einen anderen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Anhand der Zeugenangaben konnte der alkoholisierte Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Angesichts der deutlichen Alkoholisierung von 2,13 Promille wurden auch hier Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

-Hitzacker/ Wietzetze --Diebstahl von Rückewagen

In der Tatzeit von Donnerstag, d. 26.09.19, 20:00 Uhr bis Freitag, d. 27.09.19, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen gesicherten Rückewagen von einem Grundstück in Wietzetze entwendet. Der oder die Täter entfernten hierfür das Kupplungsschloss und entfernten sich dem dem landwirtschaftlichen Gerät in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, unter Telefonnummer: 05841/122-215 und/oder Dannenberg, unter Telefonnummer: 05861/800790 entgegen.

Uelzen

-Ebstorf --Aufbruch eines Zigarettenautomaten--

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 00.45 Uhr bis 10.00 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Dorfstraße in Brockhöfe auf. Es entstand insgesamt ein Schaden von 2.500 Euro

-Bad Bevensen --Tageswohnungseinbruch--

Am Freitag den 27.09.19 kam es in der Zeit von 07.30 - 20.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Uferallee in Bad Bevensen. Der unbekannte Täter hebelte dort ein Fenster auf und verschaffte sich auf diesem Weg Zugang in das Haus. Es wurden Schmuck und Bargeld in Höhe von 1000 EUR entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen entgegen.

-Bad Bevensen --Räuberische Erpressung--

Am Samstag, den 28.09.2019, um 15.42 Uhr, kam es in der Sauerbruchstraße in Bad Bevensen zu einer schweren räuberischen Erpressung, als eine 56-jährige Anwohnerin beim Ausladen von Einkäufen aus ihrem PKW von einem 39-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht wird. Der Mann fordert von der Frau die Herausgabe ihres Autoschlüssels. Als die Frau um Hilfe ruft, kommen zwei Zeugen des Vorfalls hinzu, worauf der Täter dann zu Fuß flüchtet. Aufgrund der Täterbeschreibung kann die Polizei diesen wenig später in seiner Wohnung festnehmen. Der Täter wird noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Bei der zur Tatausführung verwendeten Schusswaffe handelte es nach polizeilichen Ermittlungen um eine Soft-Air-Pistole, die in der Wohnung des Täters aufgefunden wurde.

-Suhlendorf --Sachbeschädigung an PKW--

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen PKW im Fuchsgang in Suhlendorf. Es wurde mit einem spitzen Gegenstand Buchstaben und eine Ziffer in die Kofferraumabdeckung eines PKW Renault Megane geritzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Bodenteich entgegen.

