Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Sattelzug verunfallt und blockiert stundenlang die Bundesstraße 216 ++ Quad gestohlen ++ Geldbörse im Kinderwagen abgelegt - Langfinger greift zu ++ Ladendieb flüchtet mit TV-Gerät

Lüneburg (ots)

Presse - 25.09.2019 ++

Lüneburg

Nahrendorf - Sattelzug verunfallt und blockiert stundenlang die Bundesstraße 216

Nach einem Lkw-Unfall in den frühen Morgenstunden des 25.09.19 musste die Bundesstraße 216 im Bereich Göhrde für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs aus dem Landkreis Greiz/Zeulenroda (Thüringen) war gegen 05:00 Uhr zwischen Dahlenburg und Göhrde aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, touchierte zwei Straßenbäume und kam vor einem weiteren Baum zum Stehen. Der Sattelzug fing Feuer. Der alleinbeteiligte Fahrer konnte sich leichtverletzt aus dem Führerhaus retten. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 216 voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell noch an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Bleckede, OT Garze - Quad gestohlen

In der Nacht zum 25.09.19 brachen unbekannte Täter einen Schuppen in der Straße Im Lütten Dorp auf. Aus dem Schuppen stahlen die Täter ein schwarzes Quad Bombardier mit dem Kennzeichen LG - AS 6 sowie einen Außenbordmotor der Marke Honda entwendet. Es entstand ein Schaden von mehr als 15.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen - Einbruch in Büro

Zwischen dem 24.09.19, 17.00 Uhr, und dem 25.09.19, 07.00 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Scheibe eines Bürogebäudes in der Straße Bei der Ratsmühle ein. Die Täter betraten das Bürogebäude, öffneten dort gewaltsam einen Tresor und stahlen darauf mehrere tausend Euro Bargeld. In der Bleckeder Landstraße und in der Straße Vor dem Bardowicker Tore versuchten Unbekannte etwa im gleichen Zeitraum in Bürogebäude einzudringen, was jedoch misslang. Die Täter richteten jedoch erheblichen Sachschäden bei den Einbruchversuchen an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Werkstatt

Am 25.09.19, gegen 04.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Werkstatt eines Autohauses in der Daimlerstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, flüchteten dann jedoch vom Tatort ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse im Kinderwagen abgelegt - Langfinger greift zu

Einer 26-Jährigen wurde am 24.09.19 die Geldbörse entwendet, während sie sich zwischen 13.00 und 14.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Große Bäckerstraße aufhielt. Die Geldbörse, in der sich neben etwas Bargeld auch diverse persönliche Papiere befanden, hatte die 26-Jährige im Kinderwagen ihres Sohnes abgelegt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Tosterglope - Diebstahl einer Geldkassette

Am 23.09.19, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter eine Blechdose mit etwas Bargeld aus einem Hofladen in der Neuhauser Straße entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Kaninchen gestohlen

Insgesamt sechs Kaninchen stahlen unbekannte im Zeitraum vom 23. Auf den 24.09.19 aus zwei Ställen auf einem Hofgrundstück im Gülzer Weg. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Handgemenge nach Streit"

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen aus der Region nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 24.09.19 in einem Kassenraum in der Lange Straße. Gegen 15:45 Uhr waren die beiden Heranwachsenden mit zwei 16 und 18 Jahre alten Mädchen aneinandergeraten, welches in einem Handgemenge endete. Die Polizei ermittelt.

Hitzacker - Ladendieb flüchtet mit TV-Gerät

Einen dreisten Ladendieb konnte ein Passant in den Abendstunden des 24.09.19 in der Elbuferstraße verfolgen. Ein 20 Jahre alter litauischer Staatsbürger hatte gegen 19:30 Uhr mit einem gestohlenen Smart-TV das Gebäude eines Discounters verlassen. Eine Mitarbeiterin verfolgte den Dieb zusammen mit dem Passanten und hielt diesen fest. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Dannenberg - betrunken unterwegs - 2,5 Promille

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 25.09.19 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Dannenbergers gegen 03:00 Uhr stellten die Beamten bei diesen einen Alkoholwert von 2,5 Promille fest. Parallel stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatte.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den Abendstunden des 24.09.19 in der Hambrocker Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und THC verlief positiv.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell