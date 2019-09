Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240919-869: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Lindlar (ots)

Ein 41-Jähriger aus Bergisch Gladbach ist am Montag (23. September) auf der Kreisstraße 29 in Lindlar Kaltenborn mit seinem Motorrad gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen 19.10 Uhr auf der K 29 in Richtung Kürten unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor. Er stürzte und rutschte mitsamt seiner Maschine im angrenzenden Grünstreifen. Nach einer ersten Versorgung vor Ort brachte ein Krankenwagen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus in Bergisch Gladbach.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell