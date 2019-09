Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230919-866: Wohnungseinbruch

Radevormwald (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22. September) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Elberfelder Straße eingestiegen. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit nicht im Haus, als die Einbrecher gegen 04.50 Uhr beim gewaltsamen Öffnen einer Terrassentüre einen Alarm auslösten. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

