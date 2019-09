Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240919-868: Deutlich zu tief ins Glas geschaut

Nümbrecht (ots)

Fast zwei Promille zeigte ein Alkoholtestgerät bei einem Autofahrer am Montagabend (23. September) an, der beim Einparken auf einem Parkplatz gegen eine Mülltonne gefahren war. Der 44-Jährige aus Nümbrecht war einem Zeugen gegen 21.05 in der Straße Wiesengrund aufgefallen. Zunächst war der Mann mit einem Außenspiegel gegen eine Mülltonne gekommen, wobei allerdings kein Schaden entstand. Anschließend ging der Mann in ein nahegelegenes Restaurant, wobei er deutliche Gleichgewichtsstörungen zeigte. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei - diese führte einen Alkoholtest durch und veranlasste im Anschluss eine Blutprobenentnahme.

