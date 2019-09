Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230919-867: Durch aufgehebeltes Fenster in Wohnhaus eingestiegen

Engelskirchen (ots)

In der Reckensteinstraße haben Einbrecher zwischen 14.00 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am Sonntag (21./22. September) in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung auf und durchwühlten anschließend mehrere Schränke. Angaben zur Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

