Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf (ots)

Drei unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen (17.05.2019) in einen Getränkemarkt in Salzhemmendorf (Hauptstraße) ein und entwendeten Tabakwaren in unbekannter Höhe.

Gegen 00:50 Uhr teilten zwei Zeugen der kooperativen Leitstelle Weserbergland über Notruf den Einbruch mit. Die Zeugen, ein 48 Jahre alter Mann und eine 37 Jahre alte Frau, waren durch den akustischen Alarm, den die Täter beim Aufhebeln einer Seitentür ausgelöst hatten, auf die Tat aufmerksam geworden.

Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Tatort hatten sich die Einbrecher mit ihrer Beute - Tabakwaren, wie sich später herausstellte - in einem dunklen VW Golf (neueres Modell; LED-Rückleuchten) in unbekannte Richtung entfernt.

Eine Nahbereichsfahndung nach Tätern und Fluchtfahrzeug verlief erfolglos.

Nach Angaben der Zeugen seien die drei männlichen Täter dunkelgekleidet und mit Sturmhauben maskiert gewesen. Das Kennzeichen des Täterfahrzeugs hätten sie nicht ablesen können.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Münder, Tel.: 05042/9331-0.

