POL-VER: Einbruch in Räumlichkeiten einer Bäckerei+36-Jähriger aus dem Verkehr gezogen+Feuer auf einem Balkon+Einbruch in Einfamilienhaus+Von Unkrautarbeiten mit Gasbrenner rät die Polizei ab

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Räumlichkeiten einer Bäckerei

Kirchlinteln. Am Sonntag zwischen dem späten Vormittag und nachmittags drangen unbekannte Täter gewaltsam in Produktionsräume einer Bäckerei in der Alten Dorfstraße ein. Dabei nehmen sie ihre Beute an sich und flüchten anschließend. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Vor Ort wurden durch die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Spuren gesucht. Die Polizei Verden bittet im Zuge der weiteren Ermittlungen außerdem mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

36-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Oyten/A1. Beamte der Autobahnpolizei in Langwedel beendeten die Fahrt eines 36-Jährigen in einem Iveco Transporter auf der A1 in Höhe Oyten in Fahrtrichtung Hamburg. Der Mann wurde am Sonntagmorgen kontrolliert und dabei mehrere Verstöße festgestellt. Zunächst wies sich der Mann mit einem gefälschten Führerschein aus. Derzeit wird ermittelt, ob der Mann überhaupt hätte am Steuer eines Fahrzeugs hätte sitzen dürfen oder ob er gar keine Fahrerlaubnis hatte. Außerdem entstand bei der Kontrolle der Verdacht, dass der Mann nicht nur unter Alkohol- sondern auch unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weil der Mann Zahlungen nicht geleistet hatte, bestand auch noch ein Haftbefehl gegen ihn. Da er die Summe aufbringen konnte, konnte er eine Haft noch abwenden. Wegen der jüngsten Vorfälle wurden aber Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Drogen gegen ihn eingeleitet.

Feuer auf einem Balkon

Achim. In der Verdener Straße kam es am Sonntagabend zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Achim und Baden und der Polizei Achim aufgrund eines Feuers auf einem Balkon. Ein 21-Jähriger hatte nach ersten Erkenntnissen einen Gasgrill genutzt, dessen Gasflasche ein Leck hatte. Das austretende Gas fing Feuer und beschädigte einen Stuhl. Das Feuer konnte frühzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Brand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Einfamilienhaus

Hambergen. Zwischen dem späten Samstagabend und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sandstraße ein. Dabei schoben sie unter anderem den Rollladen an einem Fenster hoch. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher keine Beute an sich, verursachten aber dennoch einen Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen nehmen die Beamten in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 entgegen.

Einbrecher suchen Einfamilienhaus auf

Lilienthal. In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Staugraben" brachen unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein. Nach Aufhebeln eines Fensters durchsuchen sie die Räume nach Diebesgut. Ob die Täter Beute mitnahmen, wird derzeit genau geprüft. Der Sachschaden liegt mindestens im dreistelligen Bereich. Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe können mögliche Zeugen bei der Polizei in Osterholz unter 04791/3070 abgeben.

Von Unkrautarbeiten mit Gasbrenner rät die Polizei ab

Schwanewede. In einem Garten kam es im Koppelweg am Sonntagnachmittag zu einem Brand, den der 87-jährige Besitzer selbst löschen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Schwanewede löschte vor Ort nach, um einen neuen Ausbruch zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 87-Jährige Unkraut abgeflammt, wodurch an zwei Unterständen ein offenes Feuer drohte. Schlimmeres konnte verhindert werden, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren dreistelligen Bereich.

Unfall glimpflich ausgegangen trotz Alkoholeinfluss

Holste. Im Hellingster Weg am Stedener See kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang. Ein 65-jähriger Fahrer eines Audi stieß nach ersten Erkenntnissen rückwärts gegen einen Fahrradanhänger in dem ein 3-jähriges Kind saß. Während das Kind unverletzt blieb, flüchtete der Fahrer zunächst. Beamte der Polizei Osterholz konnten den Verursacher in der Nähe des Unfallortes feststellen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein einbehalten. Auf den Mann kommen nun Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Sachschaden beträgt etwa 350EUR.

Hoher Sachschaden und keine Verletzte

Lilienthal. Am späten Sonntagnachmittag übersah ein 19-jähriger Fahrer eines Audi A7 in der Falkenberger Landstraße in Fahrtrichtung Trupermoor offensichtlich die vor ihm haltenden Fahrzeuge und fuhr auf einen 5er BMW eines 30-Jährigen auf. Der BMW wurde zudem auf eine vor ihm haltende 24-Jährige in einem VW New Beetle geschoben. Trotz eines Sachschadens von mehr als 20.000EUR blieben die Insassen unverletzt. Der BMW und der Audi mussten außerdem abgeschleppt werden.

Pkw beschädigt vier Fahrzeuge bei Unfall

Ritterhude. Ein 83-jähriger Fahrer eines Opel fuhr am frühen Sonntagabend auf den Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Fergersbergstraße und verursachte dabei einen Unfall mit einem Sachschaden von fast 20.000EUR. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Opel mit einem Ford einer 72-Jährigen sowie drei weiteren geparkten Pkw zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand durch den Unfall.

