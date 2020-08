Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Abfahren einer Fahrwassertonne durch ein Tankschiff

Lorchhausen (ots)

Am 23.08.2020, um 12:00 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim ein Schiffsunfall gemeldet. Ein Tankschiff fuhr den Rhein zu Tal und kam dabei zu weit nach rechts an die Fahrrinnenbegrenzung. Dabei stieß das Tankschiff gegen die dort liegende rote Fahrwassertonne. Hierbei riss die Fahrwassertonne samt Befestigungskette aus der Bodenverankerung heraus. Die Befestigungskette wurde in die Schiffsschraube gezogen und blockierte hierbei die Antriebs- und Rudereinrichtung.Die Fahrwassertonne wurde durch die Schiffsschraube komplett zerstört.Die zuständige Schifffahrtsbehörde,ein bestellter Havariekommissar, hat die Abwicklung des weiteren Vorgehens übernommen.Die polizeiliche Unfallsachbearbeitung erfolgt durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim.

