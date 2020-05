Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Staad) Einbruch in einen Kiosk (21.05.2020)

Konstanz-Staad (ots)

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag gegen 03.15 Uhr in einen Kiosk eines Biergartens in der Eichhornstraße verschafft und über 30 Flaschen alkoholischer Getränke entwendet. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 400 Euro belaufen. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

