Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Einfamilienhaus

Schweich (ots)

In der Zeit von Samstagabend, den 09. November 2019 bis Sonntagnacht 02:15 Uhr kam es in Schweich, Am Lehmbach zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei hebelten bislang unbekannte Täter die seitlich gelegene Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach erster Schätzung entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 5000 Euro.

Zeugen,die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Tel.-Nr.; 0651-97790 zu melden.

