Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Feuergefahr

Meisenheim (ots)

Eine ältere Dame hat am Montagabend einige Jugendliche an der Feuerstelle am "Eisernen Steg" gestört. Sie hatte Angst, dass sich ein Feuer bei der herrschenden Trockenheit unkontrolliert ausbreiten könnte. Die verständigte Polizeistreife fand noch einige wenige, kleine, noch warme Äste in der Feuerstelle. Die Personen hatten sich entfernt.

