Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 31.07/01.08.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr Am Donnerstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Güterstraße ein Pkw auf, der in Schlangenlinien geführt wurde. Die 27-jährige Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,85 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet; der Führerschein wurde sichergestellt. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin Am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, einer 44-jährigen Frau und einem 13-jährigen Jungen. Beide hatten den Radweg in der Nähe des Störtebeker Parks befahren und waren sich entgegengekommen. Vor dem Jungen fuhren noch vier weitere Radfahrer. Nachdem die Frau diese bereits passiert hatte, prallte sie aus unbekannten Gründen mit dem Jungen zusammen. Während er mit leichteren Verletzungen davonkam, erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Der besagte Radweg in diesem Bereich darf in beide Richtungen befahren werden. Bedrohung/Körperverletzung Am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr, wurde 22-jähriger Mann in der Zedeliusstraße durch eine männliche Person mittels einer Waffe bedroht. Es soll sich um eine Softairwaffe gehandelt haben. Nachdem der 22-jährige dem Mann die Waffe aus der Hand gerissen hatte, wurde er von diesem und einem Begleiter geschlagen und getreten. Dabei wurde er leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten. Einer der Täter konnte ermittelt werden, es handelte sich um einen 15-jährigen Jugendlichen. Körperverletzung Am Donnerstagmorgen, gegen 00.45 Uhr eskalierte in einer Kneipe in der Jadeallee ein Streit von vier Männern. Der Streit endete u.a. mit dem Nasenbeinbruch eines der Beteiligten der dem Krankenhaus zugeführt wurde. Man beschuldigte sich gegenseitig der Körperverletzung. Durch ein größeres Kräfteaufgebot der Polizei konnte die Lage vor Ort beruhigt werden. Es wurden Platzverweise ausgesprochen.

