POL-WHV: Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei in Wilhelmshaven - mutmaßlicher Räuber gesteht seine Taten

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montagnachmittag, 29.07.2019, gegen 16:30 Uhr in der Bismarckstraße zu einem Raubdelikt.

Eine bislang unbekannte männliche Person betrat einen dortigen Kiosk und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem dieses verneint wurde und die Angestellte zum Telefon griff, flüchtete der Täter in Richtung Jadelehstraße bzw. Süden. Vorher griff er noch in einen Aufsteller und entwendete Tabakwaren. Der Täter konnte ganz gut beschrieben und eine verdächtige Person im Rahmen der Fahndung in der Mellumstraße von den Einsatzkräften festgestellt und kontrolliert werden.

Anhand dieser Personenkontrolle und der sich anschließenden Ermittlungsmaßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der 25-Jährige die Tat begangen haben könnte.

Außerdem ergaben die Anschlussmaßnahmen, dass die kontrollierte Person auch für einen räuberischen Diebstahl verantwortlich sein könnte.

Diese Tat ereignete sich am 11.06.2019, es wird dazu auf die Pressemitteilung vom 12.07.2019 verwiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4321927.

Bei der polizeilichen Vernehmung gestand der mutmaßliche Täter die versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung und den räuberischen Diebstahl.

Noch am Mittwochnachmittag beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl für den 25-Jährigen. Er soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

