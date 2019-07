Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070719-637: Einbruch in Vereinsheim

Marienheide (ots)

In ein Vereinsheim in der Linger Straße in Marienheide sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch 21 Uhr und Freitag (5.Juli) 18 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Badezimmerfenster und gelangten so ins Gebäude. Hier entwendeten sie Puppen für das Training der Herz-Lungen-Wiederbelebung und eine Strickjacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

