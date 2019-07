Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070719-635: Harley Davidson gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein Motorrad Harley Davidson ist am Samstag (6. Juli) in der Moltkestraße in Gummersbach gestohlen worden.

In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 9:20 Uhr und 12 Uhr stahlen Diebe das Motorrad, welches auf dem Kradparkplatz an der Moltkestraße abgestellt war.

Es handelt sich um ein schwarzes Kraftrad "FL2 Streetglide" mit dem amtlichen Kennzeichen GM-S6.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

