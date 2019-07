Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rader Straße in Hückeswagen haben sich am Samstagnachmittag (06.07.) insgesamt sechs Personen leichte Verletzungen zugezogen. Um 16 Uhr war eine 27-jährige Frau aus Hückeswagen mit ihrem Pkw auf der Rader Straße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Straße Zum Johannensstift abzubiegen. Eine nachfolgende 60-jährige Autofahrerin aus Hückeswagen bemerkte zu spät, dass der vor ihr befindliche Pkw abgebremst hatte und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Die beiden Mitfahrer im Pkw der 27-Jährigen (22 Monate altes Mädchen, 58-Jährige, beide aus Hückeswagen) erlitten ebenso leichte Verletzungen wie die beiden Insassen im Pkw der 60-Jährigen (9 und 10 Jahre, beide aus Hückeswagen). Der Rettungsdienst war mit ingesamt vier Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Auch die Feuerwehr war vorsorglich zur Unfallstelle beordert worden. An beiden Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Rader Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 40 Minuten gesperrt.

