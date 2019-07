Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040719-631: Alkoholisierter Radfahrer mit Haftbefehl und Drogen festgenommen

Waldbröl (ots)

Da kam einiges zusammen, als Polizeibeamte am Mittwoch (3. Juli) zu einem Unfall mit einem Radfahrer gerufen wurden. Mit seinem E-Bike war ein 32-Jähriger Gummersbacher um 19:15 Uhr auf dem Radweg der Oberbrölstraße in Waldbröl-Bröl unterwegs. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Als die Polizei kam, wirkte er überrascht und nervös. Kein Wunder, stellten die Beamten doch sehr schnell Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und wollten ihn zur Wache transportieren. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Ordnungshüter ein Tütchen, in dem sich augenscheinlich Cannabis befand. Nun blickt der 32-Jährige einem neuen Verfahren entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell