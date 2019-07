Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040719-629: Versuchter Einbruch in Kiosk

Marienheide (ots)

Vergeblich haben Kriminelle in den vergangenen Tagen versucht, in einen Kiosk auf dem Campingplatz in der Straße "Lambach" in Marienheide einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag 8:30 Uhr und Mittwoch (3. Juli) 9 Uhr hebelten die Täter an zwei Türen sowie einem Fenster. Es gelang ihnen nicht, in den Kiosk einzudringen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

