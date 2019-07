POL-GM: 030719-628: Kollision mit Gegenverkehr ging relativ glimpflich aus

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Auf der Nordtangente (B 237) ist am Dienstag (2. Juli) ein 33-jähriger Seat-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und ist dort mit dem Skoda eines 68-jährigen Kürteners kollidiert.

Der 33-Jährige Fahrer aus Olpe fuhr um 16:50 Uhr auf der B237 aus Richtung Wolfssiepen kommend in Fahrtrichtung Leiersmühle. Nach eigenen Angaben flog ihm plötzlich ein Insekt zwischen Brille und Auge. Kurzfristig konnte er nichts sehen und lenkte dabei in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit der hinteren linken Seite des entgegenkommenden Skoda, der sich daraufhin drehte. Bei dem Unfall zog sich der 68-Jährige Kürtener leichte Verletzungen zu. Er konnte selbständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

