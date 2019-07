Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040719-630: Tageswohnungseinbruch

Engelskirchen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (3. Juli) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kölner Straße eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 9:30 Uhr morgens und 19 Uhr abends verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art Zugang ins Haus. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf, durchwühlten mehrere Räume und stahlen Bargeld und elektronische Geräte. Auch an einer weiteren Wohnungstür im Haus wurden Hebelspuren entdeckt. Hier schafften es die Täter allerdings nicht hinein.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell