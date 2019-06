Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - 40-Jähriger in Neudorf geschlagen und beraubt

Graben-Neudorf (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 01.15 Uhr in Neudorf von drei jungen Männern geschlagen und beraubt worden, als er sich nach dem Weg erkundigt habe.

Nach den Angaben einer Zeugin schlugen und traten die Täter unvermittelt auf den 40-Jährigen ein und forderten Bargeld. Als das Opfer äußerte, kein Geld mitzuführen, nahm ihm das Trio unter anderem sein Smartphone sowie das mitgeführte Mountainbike ab. Das Fahrrad und diverse geraubte Utensilien konnte die Polizei in Nähe des Tatortes sicherstellen.

Der 40-Jährige kam per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo eine Nasenbein- und Fingerfraktur diagnostiziert worden sind. Zudem wies der Mann eine Risswunde am Kopf auf. Allerdings lehnte er selbst eine stationäre Aufnahme in die Klinik ab.

Einer der Täter ist etwa 25 Jahre alt, trägt dunkelblondes Haar mit einer sogenannten Igelfrisur und hat eine kräftige Statur.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal ermittelt zu den noch unklaren Hintergründen dieser Tat und bittet um weitere Hinweise, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/6660 entgegengenommen werden.

