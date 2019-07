Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Fahrerin eines blauen Pkw Ford wird gesucht, sowie mögliche Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Bereits am Sonnabend, 22.06.2019, kam es in den frühen Morgenstunden an der Einmündung Helgolandstraße/Rügenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin.

Hierbei übersah die Fahrerin eines blauen Ford beim Abbiegen eine ihr entgegenkommende Radfahrerin, woraufhin diese zu Boden stürzte.

Nachdem sich die Autofahrerin bei der Radfahrerin entschuldigt hatte, setzten beide Verkehrsteilnehmerinnen ihre Fahrt zunächst fort.

Die Fahrerin des blauen Ford wird nun gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

