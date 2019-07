Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande - eine Radfahrerin leicht verletzt -

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am Montagvormittag, 29.07.20.19, befuhr um 10.40 Uhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer die Hauptstraße, aus dem Ortskern kommend, in Richtung stadtauswärts. An der Zufahrt zu einer dort ansässigen Apotheke bog dieser nach links zu einem Parkplatz ab und missachtete die Vorfahrt der dort fahrenden 55-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die 55-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt; eine ambulante Versorgung erfolgte in einem Krankenhaus.

