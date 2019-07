Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in Neuenburg - Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Wilhelmshaven (ots)

neuenburg. Am Montagnachmittag, 29.07.2019, geriet im Schmedes Damm gegen 16:50 Uhr eine Rundballenpresse in Brand, die das angrenzende Feld ebenfalls in Brand setzte. Die eingesetzten Wehren aus Neuenburg, Zetel und vom Munitionsdepot konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach erstem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

