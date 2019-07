Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Varel - eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Montagmorgen, 29.07.2019, kam es gegen 07:35 Uhr auf der Wiefelsteder Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 35-Jähriger aus Varel fuhr mit seinem PKW VW Passat von einem Grundstück auf die Wiefelsteder Straße und übersah eine dort fahrende 35-Jährige aus Varel in ihrem PKW Daimler-Benz. Bei dem Zusammenstoß wurde die 35-Jährige leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Am Montagabend befuhr ein 58-Jähriger aus Südbrookmerland gegen 17:35 Uhr mit seinem Sattelzug die Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Richtung Diekmannshausen, der verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Osterstraße halten musste.

Eine 38-Jährige aus Hamminkeln fuhr mit ihrem PKW Daimler auf den stehenden Sattelzug auf. Der PKW war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, die 38-Jährige verletzte sich leicht.

