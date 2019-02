Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geld aus Kasse gestohlen- Flüchtiger Dieb gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Diebstahl am Montag, 18. Februar 2019, gegen 9.15 Uhr, in einen Getränkemarkt an der Münsterstraße, unweit vom Holtmannskamp sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Während ein Angestellter abgelenkt war, entwendete der Unbekannte Bargeld aus der Kasse. Der Flüchtige mit südländischem Erscheinungsbild ist zirka 1,80 Meter groß und hat eine hagere Statur. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

