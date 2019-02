Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tresor aus Hotel gestohlen

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Unbekannter drang am Sonntag, 17. Februar, gegen 22.50 Uhr, in ein Hotel an der Kumper Landstraße ein. Hier stahl er einen Tresor mit Bargeld. Anschließend flüchtete der Dieb unerkannt. Die Polizei sucht nun einen etwa 40 Jahre alten und zirka 1,60 Meter großen Mann, der zur Tatzeit eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Strickmütze mit Emblem im Stirnbereich trug. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

