Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Berührung im Begegnungsverkehr in Schortens - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am 30.07.2019 kam es gegen 07:25 Uhr in Schortens in der Plaggestraße zu einem leichten Zusammenstoß zwei sich begegnender Lkw. An beiden Lkw wurde der jeweils linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die Lkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

