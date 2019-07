Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsversuch in Schortens - Aufgrund der Objektlage hofft die Polizei auf Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. In der Zeit vom 26.07., 16:00 Uhr bis zum 29.07.2019, 11:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus in der Oldenburger Straße einzudringen. Dazu wurden mehrere Fenster und eine Terrassentür beschädigt, ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt.

Da diese Fenster zur Alte Ladestraße und dem dortigen Verbindungsweg zur Oldenburger Straße hin gelegen waren, könnte die Tat beobachtet worden sein, so dass die Polizei auf Zeugenhinweise hofft und bittet, sich unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

