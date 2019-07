Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) 15- und 14-Jährige Ladendiebe

Mutterstadt (ots)

Am Montag, 15.07.2019, gegen 17:30 Uhr, entfernten zwei Jugendliche Etiketten von verschiedenen Gegenständen in der Umkleidekabine eines Einkaufsmarktes An der Fohlenweide und gingen mit den Gegenständen zur Kasse. Hier zahlten sie jedoch lediglich eine Packung Kaugummis. Der Ladendetektiv hatte das Ganze beobachtet. Seitens der hinzugerufenen Polizei wurden die beiden an einen jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet. Im Rahmen dessen wird auch das Jugendamt über den Vorfall informiert.

