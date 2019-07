Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzungen Brezelfest (76-1507, 04-1607, 05-1607)

15.07 - 16.07.2019, 23:20 - 01:30 Uhr

Am Montag gegen 23:20 Uhr kam es im Festzelt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit wechselseitiger Körperverletzung zwischen einem 31Jährigen aus Reilingen und einem 28Jährigen aus Speyer. Die beiden Streitenden konnten durch den anwesenden Securitydienst bis zum Eintreffen der Polizei voneinander getrennt werden. Da die stark alkoholisierten in Streit Geratenen sich auch mit dem Eintreffen der Polizei weiterhin uneinsichtigen zeigten, wurden sie nach Belehrung als Beschuldigte zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Am Dienstagmorgen gegen 01:00 Uhr geriet ein ca. 30-40jahre alter, männlicher Unbekannter im Bereich des Historischen Museums in Streit mit einer 3köpfigen Personengruppe. In dessen Verlauf wurden zwei der Personen durch Schläge des Täters leicht verletzt. Einem dritten Geschädigten fiel bei der Rangelei sein Handy aus der Hosentasche. Da dieses später nichtmehr aufzufinden war, ist anzunehmen, dass das auf dem Boden liegende IPhone durch den Täter entwendet wurde.

Zu einer weiteren Körperverletzung zum Nachteil eines 15jährigen kam es am Dienstag gegen 01:30 Uhr in der Paul-Egell-Straße. Der Geschädigte als auch der 47jährige Beschuldigte befand sich dort zufällig auf dem gleichen Nachhauseweg. Auf eine verbale Provokation des 15jährigen reagierte der Beschuldigte dann mit einem festen Griff in dessen Nacken. Der Geschädigte klagte danach über Schmerzen. Er konnte im Anschluss an die Anzeigenaufnahme von einen Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

