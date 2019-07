Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pech gehabt: Anzeigenerstatter mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

Die Absicht war gut, der Weg ging jedoch in die Justizvollzugsanstalt. Am Dienstag (02.07.) erschien der Geschädigte eines Fahrraddiebstahls im zuständigen Kriminalkommissariat in Neuss und wollte weitere Hinweise zur Entwendung seines Zweirads geben. Während der Befragung wurden die Aussagen des 53-Jährigen jedoch immer widersprüchlicher. Die Überprüfung des Anzeigenerstatters ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Der Gesuchte wurde sofort festgenommen und noch am selben Tag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Unklar ist noch, ob seine Angaben zum Fahrraddiebstahl der Wahrheit entsprechen.

