Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Bus

Altenglan (ots)

In dem Zeitraum von Freitag den 23.08.2019 (15:30 Uhr) bis Montag den 26.08.2019 (05:40 Uhr) wurde am Bahnhof in Altenglan in einen dort abgestellten Bus der Firma Westrich Reisen eingebrochen.

Hierbei verschafften sich die bisher unbekannten Täter über die hintere Tür des Busses Zugang zum Innenraum. Am Bus entstand geringer Sachschaden. Aus dem Bus wurden Arbeitsutensilien des Busfahrers entwendet, welche die Täter vor dem Bus zurückließen.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de.

