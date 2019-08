Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Meisenheim (ots)

Mitten in der Untergasse hat in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht ein Wagen gestanden. Der 32-jährige Fahrzeugführer fuhr an die Seite als sich der Funkstreifenwagen näherte. Damit entging er jedoch nicht der sich anschließenden Verkehrskontrolle. Der Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille, worauf eine Blutentnahme fällig war. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

