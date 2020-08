Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Versuchter Einbruchsdiebstahl auf Sportboot im Erfelder Altrhein

Riedstadt (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020, um 09:45 Uhr, stellte ein Bootsbesitzer an der Steganlage im Fretter-Hafen, Erfelder Altrhein, fest, dass in sein dort liegendes Sportboot eingestiegen worden ist. Wahrscheinlich geschah die Tat im Laufe des vergangenen Sonntags, 16.08.2020, da 3 männliche Personen auf der Steganlage und in der Nähe des Sportbootes beobachtet werden konnten, die sich unberechtigt dort Zutritt verschafft hatten. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim nach Zeugen. Diese mögen sich bitte unter Tel.: 06258/9340-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell