Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 76-Jähriger Opfer einer dreisten Taschendiebin

Worms (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 12:30 Uhr wurde ein 76-jähriger Wormser in der Remeyerhofstraße Opfer einer dreisten Taschendiebin. Diese folgte dem Mann, welcher mit seinem Rollator über den Kundenparkplatz des LIDL ging, bis zu seiner nahegelegenen Wohnung und hier bis zur Wohnungstür im 3. OG. Die Frau verwickelte diesen sodann in ein Gespräch und zog bei einer günstigen Gelegenheit den Geldbeutel aus der Gesäßtasche ihres Opfers. Bis der Mann reagieren und der Unbekannten seinen Geldbeutel wieder aus der Hand nehmen konnte, hatte diese bereits das Bargeld aus dem Scheinfach entnommen und eingesteckt. Mit ihrer Beute entfernte sich die Frau dann in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: Ca. 35 Jahre, 1,85m groß, schlank, dunkelblondes schulterlanges Haar, weiße Schuhe, blaue Jeans, dunkle Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell