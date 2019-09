Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßenbahn nicht beachtet - Unfall in der Bergheimer Straße

Eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin war am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Bergheimer Straße unterwegs und achtete beim Linksabbiegen nicht auf die vorfahrtsberechtigte und in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Peugeot so stark beschädigt wurde, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste.

Die Autofahrerin zog sich Verletzungen zu, die erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt wurden.

Kurz nach 15 Uhr konnte der Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden. Die 20-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

